16.02.2017 17:28:35

Kars'ta okul servislerinin karıştığı kazalarla ilgili toplantı yapıldı

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Başkanlığı'nda 'Okul Servis Araçları ile Taşıma Eğitim Servis Araçlarının karıştığı kazalarla ilgili toplantı yapıldı.

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Kars Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Başkanlığı'nda 'Okul Servis Araçları ile Taşıma Eğitim Servis Araçlarının karıştığı kazalarla ilgili toplantı yapıldı.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılarına istinaden Okul Servis Araçları ile Taşıma Eğitim Servis Araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek amacıyla Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri ile temsilcileri katıldı.Kars Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda bir takım kararlar alındı.Toplantı alınan kararlar şöyle; Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. Okul servis araçlarının arkasında "Okul Taşıtı" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulacak. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. Çocukların taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelerine duyurmak amacıyla sms mesajları gönderilecek. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; güzergah izin belgesi ve taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. Dur lambası bulunmalı ve aktif kullanılmalıdır. Fazla yolcu alınmamalı ve rehber personel bulunmalıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde her ay okul servis araçları şoförlerine eğitim verilecektir. Ayrıca okul servis araçları, okul servis araçları yönetmeliğine uygun hareket edecek ve trafik görevlileri tarafından yönetmeliğe göre denetlenecek.Toplantıda alınan kararla, okul servis araçları ile taşıma eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları önüne geçilmesi hedefleniyor.