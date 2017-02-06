06.02.2017 13:09:54

Kars'ta öğrenciler ikinci dönem mesaisine başladı

20 Ocak 2017 Cuma günü 66 bin öğrencinin yaşadığı tatil sevinci, yerini bugün itibariyle yeniden ders heyecanına bıraktı. Öğrenciler tatil sonrasını yoğun mesailerine başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

20 Ocak 2017 Cuma günü 66 bin öğrencinin yaşadığı tatil sevinci, yerini bugün itibariyle yeniden ders heyecanına bıraktı. Öğrenciler tatil sonrasını yoğun mesailerine başladı.Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, tatil sonrası öğrencilerin bugün yeniden maratona başladıklarını söyledi.Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı bugün itibari ile başladı. Eğirim-öğretim yılının önce ülkemize, sonra Karsımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Altun, "Tabi bizim ilimizde de 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında 600 kurum da başlattık. Şuan itibariyle herhangi bir problemimiz yok. Öğretmenlerimiz görevlerine başladılar. Öğrencilerimiz okullarına başladılar. Köy yolları ile ilgili, son yağan kardan dolayı her hangi bir sıkıntımız yok. Köy yollarımızın tamamı açık durumda, inşallah ikinci eğitim-öğretim dönemini rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde geçiririz" diye konuştu.66 bin öğrencinin karne aldığı ve 4 bin 600 öğretmenin 20 Ocak Cuma günü yaşadığı yarıyıl tatil sevinci, yerini bugün itibariyle yeniden ders heyecanına bıraktı. Tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili okullarda çaldı.