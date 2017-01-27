27.01.2017 11:56:54

Kars'ta kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ederken kar yağışı en çok çocukları mutlu etti.

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Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ederken kar yağışı en çok çocukları mutlu etti.Kars'ta kar yağışı ve tipi ardından olumsuzlukları da peşinden getirdi. Kentte etikli olan tipi nedeniyle 116 köy yolunun Kars merkez ile irtibatı kesildi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı."Yaban ördekleri merkeze akın etti"Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri kent merkezine akın etti. Mesut Yılmaz parkı önünden geçen Kars Çayı'nın açık yerlerine gelen ördekler burada karınlarını doyurdu."Kar çocukların eğlencesi oldu"Kar yağışı en çok çocukların işine yaradı. Kar ile birlikte kendilerini sokaklara atan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Kar üzerine uzanarak kafasını kara sokan çocuk tünel kazdığını belirterek dakikalarca kar üzerinde oynadı. Kardeşiyle oyun oynayan çocuk, daha sonra kardeşiyle birlikte kızaklarını alarak evlerinin yolunu tuttu. Bir vatandaş ise küçükken bularak büyüttüğü köpeği ile kar üzerinde oyun oynandı."Sibirya soğukları yerini sıcak havaya bıraktı"Kars'ta yaklaşık 15 gündür etkili olan ve eksi 27 dereceyi bulan soğuk hava, kar yağışı ile birlikte yerini sıcak havaya bıraktı. Kar yağışıyla ısınan hava vatandaşları da sevindirdi. Uzun zamandır soğuk hava ile mücadele ettiklerini ifade eden vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte havanın çok güzel olduğunu belirtti.Öte yandan Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Digor Hanlar Geçidi ile Kars-Göle Boğatepe Geçidi'nde etkili olan tipi sürücüleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafik ekipleri Kars dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri zincirsiz araçların kent dışına çıkmasına izin vermiyor.