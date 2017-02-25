25.02.2017 16:51:35
FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam bin 160 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 442'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 376 kişi adli kontrol şartıyla, 335 kişi de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 7 kişinin ise gözaltı süresi devam ediyor.
Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Kars'ta FETÖ'den bin 160 kişi gözaltına alındı
Kars'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam bin 160 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 442'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kars'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam bin 160 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 442'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam bin 160 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 442'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 376 kişi adli kontrol şartıyla, 335 kişi de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 7 kişinin ise gözaltı süresi devam ediyor.
Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.