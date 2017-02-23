23.02.2017 11:44:56

Kars'ta çiftçiler bilgilendiriliyor

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce köylerde çiftçiler bilgilendiriliyor.

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Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce köylerde çiftçiler bilgilendiriliyor.Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Özgür Önal, Merkez Karakaş Köyü'nde gerçekleştirilen köy toplantısında çiftçiler ile bir araya geldi.Çiftçiler ile görüşen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan tarım ve hayvancılık işlemleri, desteklemeleri ve yapılması gereken işlemler hakkında çiftçileri bilgi verdi.Düzgün, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, çiftçileri tarım teknolojileri konularında bilgilendirerek eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, bu sayede doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarını uygulamaya koyabilmek ve kırsal alanda üretim ve istihdamı artırmak amacıyla yapılan çiftçi eğitimlerinin 2017 yılında da yapılmaya devam edeceğini belirtti.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sağladığı imkanları takip etmenin ve bilmenin önemine vurgu yapan Düzgün, "Çiftçilerimize yapılacak bu bilgilendirme toplantıları ile tarım ve hayvancılıktaki imkanlardan haberdar olup, modern teknikleri kullanma konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz. İl Müdürlüğümüz ile iletişim içinde olmaya gayret etmelisiniz" dedi.Yapılan bilgilendirme toplantısında, Yem Bitkileri ve Bitkisel Üretim konularında teknik personeller tarafından bir de sunum gerçekleştirildi.