27.02.2017 17:28:12

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Kars Cezaevi'nde şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

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Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Kars Cezaevi'nde şehitleri anma etkinliği düzenlendi.Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1. Dünya savaşında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında, ecdadını unutmamak için Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlileri ve öğrencileri, kurum çalışanları, infaz koruma memurları ve kurumda barınan tutuklu ve hükümlüler tarafından anma etkinliği yapıldı.Programa Kurum Savcısı Abdulvahap Kılıç, Kurum Müdürü Turgay Kartal, İzleme Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Düzgün, Cezaevi Karakol Komutanı Ahmet Kılıç, kurum personeli, infaz ve koruma memurları ile mahkumlar katıldı.Anma programında şehitler için Kuran-ı kerim okutuldu. Program daha sonra sinevizyon gösterisiyle devam etti. İzletilen sinevizyon gösterisinin oldukça etkileyici olduğu yaşanan duygu dolu anlardan anlaşıldı.Eksi 35 derecede üzerlerin de incecik üniformalar ile donmamak için durmaksızın yürümek şartıyla verilen mücadele, biraz dinlenmek için mola veren askerlerin bir daha ayağa kalkamaması izleyenleri hüzne boğdu.Cezaevi savcısı Abdulvahap Kılıç, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. İlyas Topçu, o gün orada yaşanan zorlukları, verilen hayatta kalma mücadelesini ve vatan uğruna öleceğini bile bile bir an tereddüt etmeden şehadete yürüyen ataların zorlu koşullarda verdikleri mücadeleyi anlattı.Programda; Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Cantürk Bayrakçı ve beraberindeki öğrencileri tarafından sunulan, Sarıkamış Harekatını ve yöreyi anlatan ağıtların, türkülerin çalındığı ve söylendiği müzik dinletisi dinleyicilerin beğenisini kazandı. Müzik dinletisinin ardından Ceza İnfaz Kurumunda barınan hükümlülerin ve kurum personellerinin de katkılarıyla hazırlanan şiir dinletisi ile program sona erdi.