20.02.2017 12:32:30

Kars Sağlık Müdürlüğünden 24 personel, TSK'nın 2017 Kış Tatbikatında görev aldı

Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Akbaba Atış ve Tatbikat Alınında düzenlenen 2017 Kış Tatbikatında, Sağlık Müdürlüğü 24 personel, 6 araç ve 1 Sahra hastanesiyle yer aldı.

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Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Akbaba Atış ve Tatbikat Alınında düzenlenen 2017 Kış Tatbikatında, Sağlık Müdürlüğü 24 personel, 6 araç ve 1 Sahra hastanesiyle yer aldı.Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Abdil Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlemiş olduğu 2017 Kış Tatbikatında, Kars Akbaba Atış Tatbikat Alanında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; 24 personel, 6 araç, bir sahra hastanesi ile tatbikatta, silahlı kuvvetlere sağlık hizmetleri yönünden destek verdiklerini belirtti.Dr. Abdil Yılmaz, "Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki araçlardan, tam paletli ambulans (snowtrack),yarı paletli ambulans, kar motoru,4x4 ambulans, UMKE jeep, UMKE komuta kontrol araçlarıyla katılmıştır. Tüm acil müdahale ve küçük cerrahi müdahale yapabilecek donanıma sahip bir adet sahra hastanesinde 4 uzman hekim (kardiyoloji, dâhiliye, ortopedi, acil tıp) , 4 yardımcı sağlık personeli hizmet vermiştir. Sağlık ekibimiz hareket kabiliyeti ile tatbikatta göz doldurmuştur. Her türlü zor şartlar altında hasta, yaralıya müdahale etmesiyle herkesin takdirini kazanmıştır. Bu şekilde her zaman Mehmetçiğimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tatbikata katılan tüm personellerimi canı gönülden kutluyorum" dedi.