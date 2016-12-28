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Karpuzlu Belediyespor Özdemir'le nefes aldı
28.12.2016 13:24:57

Karpuzlu Belediyespor Özdemir'le nefes aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup temsilcilerinden Karpuzlu Belediyespor'da ilk yarı itibariyle Antrenör Rıfat Özdemir rüzgarı esiyor. Karpuzlu ekibinin başında çıktığı 7 karşılaşmada 13 puan toplayan Özdemir, başarılı grafiğiyle dikkat çekti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup temsilcilerinden Karpuzlu Belediyespor'da ilk yarı itibariyle Antrenör Rıfat Özdemir rüzgarı esiyor. Karpuzlu ekibinin başında çıktığı 7 karşılaşmada 13 puan toplayan Özdemir, başarılı grafiğiyle dikkat çekti.

Tarihinde ilk kez bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Karpuzlu Belediyespor, ligin ilk yarısında Rıfat Özdemir'in takımın başına gelmesinin ardından oynadığı futbol ve topladığı puanlarla alt sıralardan kurutulmasını başardı. 6. Haftada Ödemişspor karşılaşmasından önce Cavit Bulgulu'nun yerine göreve getirilen Özdemir, 2 puanla son sırada devraldığı takımla ilk yarıyı 15 puanla 8. Sırada tamamladı. Aydın'ın en başarılı antrenörlerinden olan Rıfat Özdemir, hem göreve geldiği günden bu yana geçen sürede yaşadıklarını hem de ligin ilk yarısını değerlendirdi. Takımının başında 7 müsabakaya çıkan ve 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplamayı başaran başarılı antrenör, ligin ikinci yarısında yapacakları transferlerle daha iyi bir takım olacaklarını kaydederken Onursal Başkan Tuğrul Ozan'a katkılarından dolayı teşekkürleri iletti.

"Oyunculara Takım Bilincini Aşıladık"

Göreve gelmesinden sonra büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyen Rıfat Özdemir, "Ligin 6. Haftasında Ödemişspor maçından önce göreve başladım. Ödemişspor grubumuzun lideriydi. İlk maçımda takım benim beklentilerimin çok üzerinde bir oyun oynadı, berabere bitti. Ardından oynadığımız Didim Belediyespor ve Çine Madranspor galibiyetleri bize güven getirdi. Geldiğimiz dönemde çok büyük sıkıntılarımız vardı. Çocukları maçlara motive etmek için büyük emek harcadık. Oyunculara takım bilincini aşıladık. Rakiplerimiz BAL ligi tecrübesi olan güçlü ekiplerdi. Bu takımlarla başa çıkmaz zor bir durum" dedi.

"Rakiplerimize Fazla Pozisyon Vermedik"

İyi antrenmanlar sonrasında eksiklerimizi kapatarak oynadıkları maçlarda rakiplerinee pozisyon vermediklerini dile getiren Özdemir, "Sezon başında takımı ben kurmadığım için takımı tanımak 2-3 haftamızı aldı. Bu süreçte de galibiyetler geldiği için sıkıntıları hızlı bir şekilde atlattık. Aliağa maçında istemediğimiz bir sonucun yanı sıra istemediğimiz olaylar çıktı. Maçın sonunda çıkan olaylar nedeniyle 7 oyuncumuz ceza aldı. Bu oyuncularda genelde oynayan veya sonradan oyuna giren elit oyunculardı. Biz buraya geldiğimizden itibaren takımımız daha önce rakiplerine çok gol pozisyon veriyordu, biz göreve geldikten sonra bunları en aza indirdik. Bütün maçlarda oldukça gol pozisyonuna da girdik. Bizim için o mantaliteyi oturtmaktı" ifadelerini kullandı.

"Kapasitelerinin Üzerinde Oynayan Oyuncularımız Oldu"

Kısıtlı bir kadroyla maçları oynadıklarını açıklayan başarılı Antrenör Özdemir, " Maçlarda kapasitesinin çok üzerine çıkan oyuncularımız oldu. Eksiklere rağmen çok önemli bir Yatağan Belediyespor maçı oynadık, maçtan önce bana 1 puana razı mısınız diye sorsalar 1 puana razıyız derdim çünkü eksiklerimiz çoktu. Cezalılara bir de sakatlıklar eklenince zor durumda kaldık. Bu maça 8-9 eksikle çıktık. Mevkisi olmadığı halde oyuncularımızı farklı bölgelerde kullandık. Maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girdi, 2-2 girdik soyunma odasına. İkinci yarıda önlemler alınca rakibe neredeyse pozisyon vermedik, maçın uzatma dakikalarında bulduğumuz golle maçı 2-3 kazandık. Ligin en son maçında da Pamukkalespor'u ağırladık, futbolseverler skora aldanabilir, maçı izleyen kişiler rakibin kötü bir takım olmadığını gördüler. Eksiklerimiz olmasına rağmen genç oyuncularla mücadele ettik" diye konuştu.

"4-5 Genç Oyuncu Takviyesi Düşünüyoruz"

İkinci yarı öncesinde diğer takımlar gibi kendilerinin de eksik bölgelere transferler yapacaklarını kaydeden Rıfat Özdemir, "Ligin ikinci yarısında ilk yarıda mücadele ettiğimiz takımları bulamayacağız, bütün takımlar daha da güçlenecek. Başkanımız ve Onursal Başkanımızla birlikte kararlar alıp transferlerimizi yapmaya çalışacağız. Gidecek oyuncularımız varsa takımdan ayrılacaklar, 4-5 takviye genç oyuncu takviyesi ile ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Yapacağımız transferler genelde takımın arka bölgesi olan orta saha ve defans bloğuna olacak. Benim takımımda oynayacak oyuncu koşacak savaşacak mücadele edecek. Ondan dolayı mantalitem daha çok takıma genç oyuncu kazandırmaktan yana. Ön tarafta oynatabileceğimiz yeteri sayıda oyuncumuz var. Alacağımız oyuncuların takıma alternatif yaratması gerekiyor. İkinci yarı bizim için çok zorlu olacak, şuanda iyi bir konumda olabiliriz. İkinci yarı daha çetin geçecek. İlk üç haftada oynayacağımız maçlar kaderimizi belirleyecek. Salı günü idmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırlıklar için kamp düşünüyoruz, Başkanımızla konuştuktan sonra her şey belli olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
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