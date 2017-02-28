28.02.2017 20:44:54

Karnavala katılan Almanları Türkiye'ye davet ettiler

Ünlü Köln Karnavalı geçit töreninde kayısı dağıtan Avrupa Malatyalılar Federasyonu üyeleri, Almanları tatil amacıyla Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Komşunu al gel" kampanyasına destek vermek isteyen Avrupa Malatyalılar Federasyonu üyeleri, Almanya'nın Köln kentindeki karnavalda kayısı dağıttıkları Almanları tatil için Türkiye'ye davet etti.

Fahri turizm elçisi gibi çalışan Malatyalılar, Köln'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ehrenfeld semtindeki kayısı şeklinde kıyafetler giyerek katıldıkları geçit töreninde paketlenmiş yaklaşık bir ton kayısı dağıttı.

Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş, Almanya'da "5. mevsim" olarak adlandırılan Köln'deki karnaval geçidinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk turizmine katkı amacıyla yurt dışında yaşayan Türklere yönelik başlattığı "Komşunu al gel" kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Karnavala katılan tek Türk derneği olduklarını belirten Alabaş, "Biz Malatya olsun, Türkiyemizin değişik bölgelerine olsun, Antalyamıza, İstanbulumuza, İzmirimize, Edirnemize Alman dostlarımızı ve komşularımızı getirerek o güzelliği, misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Türkiye ile Almanya arasında kültürel anlamda katkı olsun diye Rio'dan sonraki en büyük karnaval etkinliğine katılıyoruz." dedi.

Köln Malatyalılar Derneği Başkanı Hidayet Yiğit ise bu yıl "Komşunu al gel" kampanyasına destek verdikleri için karnavala katılmalarının kendileri için daha da anlam kazandığını ifade etti.

Yiğit, karnavalda kendilerine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirterek, "Memleketimizin al bayrağıyla yüz binlerce insanın arasından geçmek gurur verici. Burada yaşayan tüm Alman komşularımızı Türkiye'ye davet ettik. Ülkemize bir parça da olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 saat süren karnaval geçidi yağmura rağmen yoğun ilgi gördü.



