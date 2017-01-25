26.01.2017 10:00:06

Karlov'un suikastçisini komiser motive etti

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçisinin komiser A.K tarafından motive edildiği belirlendi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması derinleştikçe detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ölü ele geçirilen FETÖ'nün suikastçısı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı öncesindeki telefon görüşme trafiği incelendi.

Altıntaş'ın görüştüğü son beş kişi içinde yer alan ve "ByLock" çu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen komiser A.K İstanbul'da gözaltına alınmıştı. A.K ile Mert Altıntaş'ın telefon görüşmelerinde ilginç detay dikkat çekti.

KOMİSER MOTİVE ETMİŞ

Sorguda ve alınan ifadelere göre Altıntaş'ın suikastta kullandığı silahın kılıfının hızlı silah çekmesine engel oluşturduğunu söyleyerek sıkça internetten silah kılıflarını araştırdığını öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre, soruşturmada silah kılıfı meselesinde FETÖ'cü komiser A.K ile Altıntaş arasındaki diyalokta, A.K.'nin de Altıntaş'a "Önemli olan silah kılıfı değil, senin kabiliyetin" diyerek Atıntaş'ı motive edip destek çıktığı ileri sürüldü.

A.K.'nin ise suikastı bilmediğini ve suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında A.K'nin suikastla bağlantısı olup olmadığı için çevresinin incelemeye aldı.

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