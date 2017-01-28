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Karlov'un katilinin mailleri suikasttan 2.5 saat sonra silinmiş
28.01.2017 03:27:56

Karlov'un katilinin mailleri suikasttan 2.5 saat sonra silinmiş

Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mailiyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı...

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mail adresindeki yazışmaların silindiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karlov cinayetinden yaklaşık 2.5 saat sonra, suikastçı polis memuru Altıntaş'ın kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit ettiği bildirildi. 

Soruşturma kapsamında iki bakanın koruma ekibinde ve Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli toplam 4 polisin de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldıkları öğrenildi.

SAVCILIK: YALNIZ OLMADIĞININ KANITI

Altıntaş'ın Karlov'u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit eden Savcılık, bu kapsamda Google'a yazı yazarak, silinen mail'lerin dökümünün gönderilmesini istedi. 

Savcılık yetkilileri, çıkan çatışmada Altıntaş'ın hayatını kaybetmesine rağmen mail'lerin silinmesini, 'suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

'BAKAN KORUMALARI GÖZALTINA ALINDI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada, Altıntaş'ın bağlantılarını belirlemek amacıyla okul hayatı dahil bütün ilişkilerinin mercek altına alındığı kaydedildi. 

Altıntaş ile aynı polis okulunda okuyan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun koruma ekibindeki polis memuru D.S, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koruma ekibinde yer alan B.D ile Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli O.Ö. ve S.K.'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan korumaların, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. 4 polisin, emniyet içindeki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları kaydedildi.

Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Altıntaş'ın bir dönem ev arkadaşı olan polis memuru Sercan B. polis memuru Kaan B. ve esnaf Asım S. ise tutuklanmıştı.



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