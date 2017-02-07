07.02.2017 11:00:35

Karla mücadele çalışmalarına katılan personeli ile yemekte buluştu

Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu karla mücadele çalışmalarına katılan personeli ile yemekte bir araya geldi.

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Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu karla mücadele çalışmalarına katılan personeli ile yemekte bir araya geldi.Beraberindeki belediye meclis üyeleri ile birlikte yemeğe katılan Başkan Sağıroğlu, 13 yıldır vatandaşlara gece gündüz demeden hizmet ettiklerini belirterek " Başarılı bir performansla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde son yollarda emsaline rastlanmamış bir kar yağışı aldık. İlçe merkezimizde kar kalınlığı 70 cm'yi buldu. Gece gündüz demedik çalıştık. Bütün ana arterlerimizi kısa süre içerisinde ulaşıma açtık. Bu başarı sadece benim değil, hepimizin. Sizler olmasaydınız ben ne asfaltlamada, ne betonlamada ne de karla mücadele başarılı olabilirdim. Bütün hizmetleri el birliğiyle beraber gerçekleştiriyoruz. Bir sınavı daha zayıfsız geçtik. Hepinize yapmış olduğumuz hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyorum" dedi.