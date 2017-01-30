30.01.2017 14:03:09

Karla gelen güzellik ve çile

Samsun'da dün akşamdan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı.

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Samsun'da dün akşamdan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı.Dün akşamdan beri yoğun bir şekilde kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Canik ilçesindeki Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'ndan işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar kar engeliyle karşılaştı. Caddenin dik ve buzlu olmasından dolayı kayan araçlar yolda kaldı. Canik ilçesindeki bir olaya gitmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme aracı da tekerinde zincir olmasına rağmen yolda mahsur kaldı. Yolda yürümeye çalışan vatandaşlar düşme tehlikesi geçirdi. Yere düşmemek için büyük çaba sarf eden vatandaşlar buzlu yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştılar.Zirai don ve çığ uyarısıMeteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi(BTUM), çığ tehlikesi ve zirai dona karşı vatandaşı uyardı. BTUM'dan yapılan açıklamada; Samsun, Kastamonu ve Sinop'un kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinde mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Zirai don ile ilgili yapılan açıklamada ise "Bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle zirai faaliyetlerle uğrasan vatandaşlarımız başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.