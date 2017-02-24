25.02.2017 08:32:35

Karkucak Ortaokulunda birincilik sevinci

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında Karkucak Ortaokulu birinci oldu.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında Karkucak Ortaokulu birinci oldu.Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Şiir Yarışması'nda Karkucak Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Tuğçe Uğurlu'nun "Destanlaşan Çanakkale" adlı şiiri birinciliğe layık görüldü. Aynı şiirin komisyon tarafından ilde yapılan değerlendirmede de il birinciliğini kazandığı belirtildi. Aynı dalda kompozisyon yarışmasında Karkucak Ortaokulundan Nimet Umran Seçkin'in ilçede birinci seçildiği açıklandı.Okul Müdürü Dursun Gürgenci ve Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Doğan öğrencileri başarılarından dolayı kutlarken emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiler.