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'Kariyer ve İstihdam' konferansı
08.05.2017 18:38:34

'Kariyer ve İstihdam' konferansı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 'Kariyer ve İstihdam' konulu konferansı düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Kariyer ve İstihdam" konulu konferansı düzenlendi.

Fakültenin Girişimcilik ve Kariyer Kulübünün düzenlediği konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Gürol Özcüre'nin yaptığı konuşmada, "Bugün öğrencilerimiz Ünye'de kurulmuş şirketlerimizin ve istihdam ve kariyer konusunda uzman kamu kuruluşlarımız ile buluşacaklar. Girişimcilik özelliklerini ve başarılı girişimci firmalarımızı tanıyacakları gibi, bu güzide özel teşebbüs kuruluşlarımızın insan kaynakları müdürlükleri ile bahçemizde kurduğumuz stantlarda buluşarak, akıllarında iş yaşamı ile ilgili sorularına cevap bulacaklar. Belki iş başvurusu yaparak iş sahibi olmalarına yol açacak tanışıklıklar kuracaklar. Üniversite eğitimi sonrası edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmek için firmaların aradığı özellikler hakkında bilgi sahibi olacaklar" dedi.

Programda söz alan Ünye Sanayi ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, "Ünye Sanayi ve Ticaret Sanayi Odası hem üyelerinin yanında hem de bizleri gelecekte temsil edecek öğrencilerinin yanındadır. Fakültenin bizden geçmiş yıllarda talepte bulunduğu üzere bizlerde desteklerde bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak ise, "Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi demek Ordu Üniversitesinin yarısı demek. Bu demektir ki bölümleriyle ve eğitimiyle artık çok tecrübeli bir fakülte olduğuna inanıyorum. Geleceğe dönük planlar yapmayı ve iş görüşmelerinin nasıl yapmasını ve bir iş yeriyle bağlantı kurmaya, işverenin nelere dikkat ettiğini göreceksiniz. Farklı bir etkinlikle sizlerin karşısına gelerek hep sizlerin gelecekle ilgili planlarınızı ve hem de iş başvurularınızda nasıl bir yol izleyeceğini sizlerle paylaşmış olacağız. Bir iş yeriyle ilgili olarak anlaşma sağlarsanız iş başı eğitim programları ve kendi mesleklerinizde eğitim yapma olanağına sahip olacaksınız" şeklinde konuştu.

Devletin İş Başı Eğitim Programı kapsamında yeni işe girecek öğrenciler ve çalışanlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Kaymak, "İş Başı Eğitim Programı kapsamında devletimizin sunmuş olduğu bu programdan hep mezun olacak öğrenci kardeşlerimiz yeni öğreneceği iş eğitimini almış oluyor hem de ileride istihdam edilmek istediği alanın uzmanı oluyor. Bu konuda bir çok kişi bu programdan faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

Plaket töreni ve yapılan sunumla sona eren konferansa ayrıca Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sakal ve Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu katıldı.
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