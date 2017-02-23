23.02.2017 15:01:13

Kariyer Medya Grubu Tesisleri soyuldu

Zonguldak'ta gece saatlerinde Kariyer Medya Grubu tesislerine camı tornavida ile açarak giren hırsızlar; profesyonel fotoğraf makinesi, kamera, laptop ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayında yaklaşık 45 bin TL zarar tespit edildi.

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Zonguldak'ta gece saatlerinde Kariyer Medya Grubu tesislerine camı tornavida ile açarak giren hırsızlar; profesyonel fotoğraf makinesi, kamera, laptop ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayında yaklaşık 45 bin TL zarar tespit edildi.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Devran Ketenci İşhanı'nda meydana geldi. Kariyer Medya Grubu tesislerine henüz kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler girerek soygun gerçekleştirdi. Hırsız ya da hırsızlar, fotoğraf makinesi, kamera, laptop ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Kariyer Medya Grubuna ait bilgi ve haber istihbarat belgelerinin bulunduğu laptopun da çalınan malzemeler arasında olduğu öğrenildi.Sabah saatlerinde fark edilen hırsızlık olayı üzerine olay yeri inceleme ekipleri Kariyer Medya tesislerine gelerek inceleme başlattı. İncelemenin başlatılmasının ardında tesisin üst katında bulunan etüt merkezinin de soyulduğu ve kamera kayıtlarını içeren hard diskin sökülerek alındığı fark edildi.Olayla ilgili emniyet ekiplerinin incelemesi devam ediyor.