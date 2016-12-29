29.12.2016 15:12:05

Karın keyfini çıkardılar

Yozgat'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler karın keyfini çıkardı.

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Yozgat'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler karın keyfini çıkardı.Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Yozgat'ta da kendini göstermeye başladı. Dün akşam saatleri itibariyle devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilese de Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini doyasıya yaşadılar. Öğrenciler aralarında yaptıkları kartopu savaşıyla az da olsa sınavların verdiği stresi üzerilerinden attılar. Ayrıca karın keyfini doyasıya çıkaran öğrenciler, haber yapmak isteyen basın mensuplarını da hedef aldı. Basın mensupları da kartopu savaşından nasiplerini aldı.