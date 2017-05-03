03.05.2017 20:09:16

Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden 100 taş çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadının safra kesesinden yapılan ameliyatla 100 adet taş çıkarıldı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadının safra kesesinden yapılan ameliyatla 100 adet taş çıkarıldı.Şiddetli karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başvuran Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Balabancık köyünde yaşayan Ayten Gündüz'ün, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ragıp Taş'ın yaptığı testler sonucu ameliyat edilmesine karar verildi. Cerrahi operasyonla safra kesesinden boyu 1 ila 3 santim arasında değişen 100 taş çıkarılan Ayten Gündüz, sağlığına kavuştu.Op. Dr. Taş, ameliyata alınan kadının safra kesesinin tamamen taşlarla dolduğunu belirterek, "Hastamız karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle bize başvurdu. Başarılı bir operasyon oldu. Çıkan taşlar ebat olarak büyük ve sayı olarak çok fazla. 100 civarında taş çıktı. Ebatları da 1 ila 3 santim arasında değişiyor. Taşlar alınmadığı taktirde hastalık sarılığa, hatta kansere ilerleyebiliyor. Şu an hastamızın durumu iyi" dedi.