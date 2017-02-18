18.02.2017 12:22:35

Kargoyla gelen uyuşturucu yakalandı

Lübnan'dan İstanbul'a kargo yoluyla gönderilen pistonlar içerisinde uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Lübnan'dan İstanbul'a kargo yoluyla gönderilen pistonlar içerisinde uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan'dan kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kargo şubesine giden ekipler, Lübnan'dan gelen kargoyu incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, pistonların içerisine zulalanmış 196 gram kokain ile 483 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili J.M.K ve H.H.H isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, pistonların içerisinden uyuşturucuların çıkması ise polis kamerasına yansıdı.Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin kargo paketini açtıkları ve pistonları incelediği görülüyor. Çeşitli malzemeler yardımıyla açılan pistonların içerisinden uyuşturucular çıkıyor.