03.03.2017 12:30:22

Kargolanan araç milinden uyuşturucu çıktı

Bağcılar'da araç milinin içerisinde gizlediği uyuşturucuları Avusturalya'ya göndermeye çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen araç milinin içerisinden uyuşturucuların çıkarılması ise polis kamerasına yansıdı.

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Bağcılar'da araç milinin içerisinde gizlediği uyuşturucuları Avusturalya'ya göndermeye çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen araç milinin içerisinden uyuşturucuların çıkarılması ise polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasından yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo firmasını takibe alan polis ekipleri ardından operasyon düzenledi. 17 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyon kapsamında, Avustralya'ya gönderilmek üzere kargolanan kutudaki araç mili ele geçirildi. İncelemeye alınan araç milini kesen polis ekipleri 1 kilo 935 gram afyon sakızını ele geçirilmesi ise polis kamerasına yansıdı.Uyuşturucuların ele geçirilmesi kameradaPolis kamerasına yansıyan görüntülerde, ele geçirilen araç milinin kesildiği görülüyor. Kesilen araç milinin içerisinden uyuşturucu maddesi ele geçiriliyor.Polis ekipleri ardından kargoyu göndermeye çalışan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Kargo firmasında bulunan kameraları inceleyen ekipler şüpheli C.K.'yı tespit ederek 28 Şubat tarihinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri önceki gün tamamlanan C.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.