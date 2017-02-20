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Kargo kamyonu kaza yaptı : 1 yaralı
20.02.2017 11:18:23

Kargo kamyonu kaza yaptı : 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo kamyonu kaza yaparken, bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo kamyonu kaza yaparken, bir kişi yaralandı.

Bandırma-Biga yolu Bezirci Mahallesi yakınında meydana gelen kazada, kargo firmasına ait 34 ZJ 2674 plakalı kamyonda sıkışan sürücü A. Çakan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü A. Çakan, 112 Acil Servis ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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