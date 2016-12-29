29.12.2016 15:13:20
Kargı Fen Lisesi il ikincisi oldu
Çorum il genelinde düzenlenen, 'Okul Sporları Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında' Kargı Fen Lisesi Çorum ikincisi oldu.
Çorum il genelinde düzenlenen, 'Okul Sporları Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında' Kargı Fen Lisesi Çorum ikincisi oldu.
Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalara 16 takım katıldı. Müsabakalarda; Kargı Fen Lisesi ilk tur maçında, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fen Lisesi'ni 3-0, Çeyrek final maçında Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'ni 3-0, yarı final maçında, Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Özel Pınar Anadolu Lisesi ile karşılaşan Kargı Fen Lisesi, rakibine 3-0 yenilerek Çorum İl ikincisi oldu.
İl genelinde düzenlenen masa tenisi müsabakalarına 4 yıldır katılan Kargı Fen Liesi, 2012-2013 masa tenisi kızlar il birinciliği, 2013-2014 masa tenisi erkekler il birinciliği, 2015-2016 masa tenisi il üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.
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