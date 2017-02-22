22.02.2017 18:36:40

Karesi'de hem konser, hem film festivali

Karesi Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi, İstanbul'da geleneksel hale gelen 'İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ni Karesi'ye taşıdı.

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Karesi Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi, İstanbul'da geleneksel hale gelen 'İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ni Karesi'ye taşıdı.Yıl içerisinde birbirinden güzel festival ve organizasyonlara ev sahipliği yapan Karesi'de !f İstanbul Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri 24-25-27 Şubat tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.!f İstanbul Festivali kapsamında bu yıl Reha Erdem'in Venedik Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü'yle dönen son filmi "Koca Dünya", Richie Mehta filmi "India in A Day/Bir Günde Hindistan", David Lynch'in "Fil Adam" klasiğiyle karşılaştırılan "The Giant/Dev", animasyon türündeki "Window Horses/Camdan Atlar" ve Venedik film festivalinden ödüller toplayan "Tanna" gösterilecek.24 Şubat Cuma günü !f Film Festivali'nin açılışının yanı sıra saat 20.00'da da Bursa Kent Ouartet, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde konser verecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Oda Müziği konseri verilecek.