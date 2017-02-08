08.02.2017 11:12:31

Kardiyoloji uzmanı İnanç göreve başladı

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gölbaşı İlçe 75 Yataklı Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı atandı. Gölbaşı ilçe 75 Yataklı Devlet Hastanesine yeni atanan İbrahim Halil İnanç, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

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Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gölbaşı İlçe 75 Yataklı Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı atandı. Gölbaşı ilçe 75 Yataklı Devlet Hastanesine yeni atanan İbrahim Halil İnanç, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Göreve başlayan kardiyoloji uzmanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Selim Kuşağlı, "Hastanemizde eksik olan kardiyoloji uzmanımız dün itibari ile göreve başladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Halil İnanç'ın ilçe halkına en kaliteli hizmeti vermek için görevinin başındadır" dedi.Dr. İbrahim Halil İnanç, İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayarak 2005-2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü. Bu süre zarfında 3 ay yurt dışında tıp eğitimi aldı. 2011 yılında mezun olduktan sonra 5 ay Bingöl Salhan Toplum Sağlığı Merkezinde görev yaptı. 2012 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2016 yılında Kardiyoloji ihtisasını tamamlayan Dr. İbrahim Halil İnanç Pazartesi ve Cuma günleri Gölbaşı 75 Yataklı Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Polikliniğinde hizmet vermekte.