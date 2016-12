28.12.2016 15:14:06

Kardeşinin ifadeleri kan dondurdu

Gaziantep'te Suriyeli iş adamı İmad Edin Ali'nin ikinci eşi ve oğlunu boğazını keserek öldürdükleri iddia edilen ilk eşi ve şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan iş adamının kardeşi Masoud Ali'nin ifadeleri kan dondurdu.Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Tasarlayarak öldürmek, çocuğu kasten öldürmek, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve cinayete azmettirmek' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebi ile yargılanan iş adamının ilk eşi Khanah Bakr, kardeşi Masoud Ali, şoförü Hani Rajab ve tetikçi oldukları iddia edilen Mesud Şeho ile Muhammed Haruf ikinci kez hakim karşısına çıktı.Yengesinin kardeşi tarafından eşi ve çocuğunun kaçırılmasından dolayı şantaj planı yaptığını savunan tutuklu sanık Masoud Ali (41), cinayetleri kendisinin işlemediğini iddia etti. Cinayet anında şoka girdiğini ifade eden Masoud Ali, "Ben 17 yıldır Suudi Arabistan'da yaşamaktaydım. 25 Kasım 2015 tarihinde eşim Afrin ile aramızda bir problem oldu. Daha sonra eşi 17 yaşımdaki oğlumu da alarak evi terk etti. Ben yaptığım araştırmalar sonucunda eşim ve oğlumun genç bir adamla Suriye'ye geçtiğini öğrendim. Ben de peşlerinden Suriye'ye gittim. Bir gün beni bir adam arayarak 'Eşin yanımda seni istemiyor, oğlun ise artık benim oğlum' dedi. Ben Suriye'de de şikayette bulunduğum için o şahsın birkaç gün içinde oğlumu ve eşimi de alarak Almanya'ya gittiklerini öğrendim' diye konuştu."ŞANTAJ PLANI CAZİP GELDİ"Eşi ve oğlunun ağabeyinin ikinci eşinin kardeşi ile kaçtığını şoför Hani'den öğrendiğini belirten Masoud Ali, "Bir gün ağabeyimin şoförü Hani Rajap yanıma gelerek, "Eşin ve oğlun yengenin erkek kardeşinin yanında ve şu anda Almanya'dalar. İstersen bir plan yaparak onları geri getirtebiliriz' dedi. Benim kimseyi öldürmek gibi bir planım yoktu. Bu nedenle Hani'nin bana sunduğu, 'yengemin çıplak fotoğraflarını çekip, kardeşine internette paylaşma şantajı yapma' planı cazip geldi' ifadelerini kullandı.Plan yaptıktan sonra kendilerine yardım etmesi için tetikçi olduğu öne sürülen Muhammed Haruf isimli şahsı aradığını ve cinayetleri Haruf'un işlediğini savunan Masoud Ali, "Olay günü ben şoför Hani ve Muhammed Haruf yengemin evine gittik. Kapının şifresini bize şoför Hani söylemişti. Kapıya ilk çıkan yengem Ghada Sheıkhounı açtı. Ben yeğenim Muhammed Nour Ali'yi tuttum. Haruf içeri girer girmez yengemin yüzüne yumrukla vurarak odaya götürdü. Sonrasında ben daha içeri girmeden bir boğuşma sesi ve ardından duvara vurma şeklinde bir ses duydum. Sonra ses kesildi, odaya girdiğimde yengem yerde baygın yatıyordu. O sırada ben şoför Hani'den eldiven ve koli bandını almak için salona yöneldiğimde şoför Hani'yi bulamadım. Bu sırada Muhammed Haruf yeğenimi de duvara çarptı ve çocuk bayıldı. Daha sonra mutfağa yönelen Haruf getirdiği bıçakla yengemin boğazını kesti ve kurban kesilmiş gibi kan fışkırdı. Daha sonra beni kan tuttu ve odadan çıktım. Kısa süre sonra da üzerimizdeki kanları temizleyerek olay yerinden ayrıldık' ifadelerini kullandı.HARUF İSE CİNAYETLERİ MASOUD ALİ'NİN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİÖte yandan, bir önceki duruşmada hakim karşısına çıkan Muhammed Haruf, cinayetleri iş adamı Ali'nin işlediğini söyleyerek, "Kapıyı bize Ghada Sheıkhounı açtı, biz itekleyerek içeri girdik. Ben kadını tuttum, Masoud Ali ise çocuğu tuttu. O sırada şoför Hani ise, aşağıya doğru inerek kaçtı. Masoud Ali yeğeni olan Muhammed Nour Ali'nin (11) kafasını yere vurdu, çocuk bayıldı. Masoud Ali çok anormal davranıyordu. Bıçakla bir taraftan kadına vururken bir yandan da çocuğu içeri çekmeye çalışıyordu. O sırada elindeki bıçağın sapı kırıldı. Masoud mutfaktan bir bıçak daha getirerek kadına vurmaya devam etti. Ben işin renginin değiştiğini anlayarak ona engel olmaya çalıştım ama bıçağı bana da salladı ve geri çekilerek oradan kaçtım. Olaydan sonra para alacağım iddiaları doğru değil. Şoför Hani de bize yardım etmek için eldiven giydi ancak içeri girmedi" ifadelerini kullanmıştı.Duruşmada müşteki olarak hakim karşısına çıkan iş adamı Ali, ilk eşi ve maktul olan ikinci eşinin birbirlerini hiç görmediklerini belirterek "Cinayetin yaşandığı evi sadece şoförüm Hani Rajap ve çalışanlarımdan Muhammed Naiz biliyordu. Bu nedenle cinayetlerde bunların parmağı olduğunu düşünüyorum. Dosyadaki tüm sanıklardan şikayetçiyim'dedi.ÖLEN ÇOCUĞUN NOT DEFTERİNDEN ÇIKAN NOT İNCELENİYORÖte yandan, yaşanan olayda korkunç cinayete kurban giden 11 yaşındaki Muhammed Nour Ali'nin defterinden çıkan Arapça harflerle yazılan bir not müşteki vekili tarafından mahkemeye sunuldu. Çocuk tarafından yazılan notta ise şoför Hani'nin son zamanlardaki davranışları ile ilgili bilgilerin olduğu öne sürüldü.Yaşanan olaydaki tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 11 yaşındaki maktul Muhammed Nour Ali'ye ait olduğu iddia edilen Arapça yazılı notun tercüme edilerek incelenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.OLAYIN GEÇMİŞİ17 Mayıs 2016 tarihinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Sefa Sitesinde bir apartmanın 5'inci katında Suriyeli anne ve 11 yaşındaki oğlu bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürülmüştü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde teşhis edilen ve aile ile yakın akraba oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.(Orhan Erkılıç/İHA)