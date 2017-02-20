20.02.2017 17:04:02

Kardeş şehir Ardino'dan Bozbey'e ziyaret

Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.

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Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Ardino ve Bursa arasında Nilüfer Belediyesi ile birlikte kültür mozaiği oluşturulduğunu söyleyen Resmi Murat, bu tür münasebetlerin iki ülke arasındaki dostluğu olumlu yönde etkilediğini kaydetti.Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Kurum olarak kardeş şehir ilişkilerine çok önem veriyoruz. Ardino Belediyesi uzun yıllardır samimi ve sıcak ilişkiler kurduğumuz bir kurum. Nilüfer de Balkan göçmenlerinin yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla iki kültür arasındaki bağlarımızın güçlü olması çok önemli. Düzenlemiş olduğumuz Balkan Panayırı'nın da gördüğü ilgi bizler için memnuniyet verici" şeklinde konuştu.