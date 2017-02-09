09.02.2017 17:22:00

Kardeş payı Halepli çocuklara

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla geliri Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği ve Halep'teki çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirin yarısı olan 2 bin 550 TL İHH Manisa Şube Başkanı Necmettin Okumuş'a teslim edildi. Yapılan yardımın Halep'teki bir okulun yakıt ihtiyacı için kullanılacağı öğrenildi.

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Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla geliri Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği ve Halep'teki çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirin yarısı olan 2 bin 550 TL İHH Manisa Şube Başkanı Necmettin Okumuş'a teslim edildi. Yapılan yardımın Halep'teki bir okulun yakıt ihtiyacı için kullanılacağı öğrenildi.Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği hayata geçirdiği ' Kardeş Payı Projesi' kapsamında geçtiğimiz günlerde Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla geliri zihinsel engellilere ve Halep'teki çocuklara eşit miktarda dağıtılmak üzere bir etkinlik düzenlemişti. Etkinlikten 5 bin 100 TL gelir elde edildi. Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin, elde edilen 2 bin 550 TL'yi Halep'teki çocuklara gönderilmek üzere Manisa İHH Derneği Başkanı Necmettin Okumuş'a teslim etti. Teslim edilen para Halep'teki bir okulun yakıtı ihtiyacı için kullanılacak.Başkan Keskin, Suriye'de, Halep'te yaşananların ortada olduğunu belirterek, bundan dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Keskin, Kardeş Payı Projesi kapsamında elde edilen gelirin yarısını Halep'e gönderdiklerini belirtti. Keskin, "Ufak bir miktar olsa da eğitime katkımız olacağı için biraz daha mutlu olduk" dedi.Manisa İHH Derneği Başkanı Necmettin Okumuş, teslim edilen parayı Halep'teki bir okulun yakıt ihtiyacını gidermek için kullanacaklarını belirterek, derneğe desteklerinden dolayı teşekkür etti.