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Kardeş ile kucak dolusu kitap
27.12.2016 12:43:26

Kardeş ile kucak dolusu kitap

AK Parti Düzce Kadın Kolları, Kardeş il olarak ilan edilen Ağrı iline Düzce'den yüzlerce kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

AK Parti Düzce Kadın Kolları, Kardeş il olarak ilan edilen Ağrı iline Düzce'den yüzlerce kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Ağrı ilinde kütüphanesi olan okullara kitap yardımı için kolları sıvayan AK Parti Düzce Kadın Kolları, topladıkları kitapları Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderdi. AK Parti Düzce İl Başkanlığında toplanan kitapları ilk olarak ayıran ve kolileyen AK Kadınlar, daha sonra kitapları Ağrı'ya gönderdi. Kitap Yardımcı Kampanyası sonunda bilgi veren AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar, " Bilgisayar ve internet çağına doğan çocuklarımıza kitap okumalarını aşılamak ve daha çok kitap okumalarını sağlamak için büyükler olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Bizler, aynı gemideyiz. Çocuklarımıza en iyi geleceği hazırlamakta yükümlüyüz. Bu bilinçle ve sorumlulukta her alanda çocuklarımıza yardımcı olmak, onlara yol göstermeliyiz. Kitap ve kitap okuma alışkanlığı da bu sorumluluk bilincinin içerisinde büyük bir öneme haizdir.

AK Parti Düzce Kadın Kolları olarak kitap okumak isteyip kitap edinemeyen çocuklarımıza yönelik bir kampanya başlatmak istedik. Yaklaşık bir ay süren ve belediyelerimizle ve çeşitli okullarımızın paydaşlığında 1200 test, 1800 hikâye ve roman kitabı olmak üzere 3000 ayrıca 450 kırtasiye malzemesi de topladık. Bu kitapları, ilkokul, ortaokul ve Lise düzeyinde ayrıştırarak koliledik.

Kardeş ilimiz olarak belirlediğimiz Ağrı'nın Patnos ilçesine bu toplanan kitapları bugün itibariyle gönderiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptığımız kitap desteği ile okuyan, sorgulayan ve geleceğine umutla bakan başarılı bir nesil yetişeceğine kalpten inanıyoruz.

Bu kampanyada bize destek olan İHH Kadın Komisyonuna, Düzce Belediyesi, İlim Okullarına, Final Okullarına, 23 Nisan İlkokulu 4-C sınıfı, Akdoğan Kırtasiyeye, Işık İlkokulu öğretmeni Çiğdem Duman'a, AK Parti Düzce Teşkilatları ve AK Kadınlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından toplanan kitaplar ve kırtasiye malzemeleri ,Ağrı Patnos İlçe Başkanlığına gönderilerek okullara dağıtılacak.
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