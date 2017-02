26.02.2017 11:12:57

Kardeş Borsa üyeleri, ortak Meclis toplantısında buluştu

Gaziantep ve Nizip Ticaret Borsası Meclis üyeleri, düzenlenen ortak Meclis toplantısında bir araya geldi. İki kardeş borsanın toplantısında, 2016 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, 2017 yılı içerisinde birlikte yürütülebilecek çalışmalar istişare edildi.Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısını, Nizip Ticaret Borsası (NTB) meclis üyeleri birlikte gerçekleştirdi. Kardeş borsaların 2016 yılı çalışmalarının değerlendirildiği Ortak Meclis toplantısında, 2017 yılında birlikte gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında da görüşmeler yapıldı. Nizip Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, NTB Meclis Başkanı Mahmut Şahin, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve iki borsanın meclis üyeleri yer aldı. GTB Meclis Üyelerini Nizip'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, "Aynı şehrin kardeş borsaları olarak üyelerimize ve üreticilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti verme gayreti içerisindeyiz. Hedeflerimiz, amaçlarımız ve şehrimize katkı sunma arzumuz hep aynı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ortak meclis toplantılarını sektörel sorunlara birlikte çözüm aramak, ortak projeler yürütmek ve çeşitli konularda istişareler yapmak adına çok önemsiyoruz" dedi.GTB ve NTB'nin özellikle antepfıstığı ve zeytin konusunda işbirliğinin ortak akıl paydasında sürdürülmesinin kente önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Sarı, şehrin en önemli tarımsal markalarının başında gelen bu iki ürünün yürütülecek müşterek çalışmalarla geleceğinin çok daha sağlam temellere oturacağını ifade etti.NTB Meclis Üyeleri ile ortak meclis toplantısında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise borsalar arası uyum ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı." Birlikte rahmet ayrılıkta ise azap" olduğuna işaret eden Tiryakioğlu, Nizip ve Gaziantep Ticaret Borsalarının ikili işbirliği konusunda yıllardır tüm Türkiye'ye örnek olacak bir birliktelik örneği sergilediğini dile getirdi. NTB'ye kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, konuşmasında GTB'nin 2016 yılı içerisinde hizmete kazandırdığı çalışmalar ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.Gaziantep Ticaret Borsası'nın önemli projeleri arasında, ' Et Borsası', " Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk' ve 'Emtia Merkezi' olduğunu belirten Tiryakioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Projelerimiz arasında yer alan et borsası hızlı bir şekilde ilerliyor. Süreç tamamlandı. Yatırıma başladık temel atma törenimizi yapıp 18 ay gibi bir süre içerisinde et borsasını tamamlamayı düşünüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirilen projenin ülkemizde ikinci bir örneği yok. Et borsası Gaziantep'in yaklaşık 50 yıllık et ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturuluyor."Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projesi içinde sürecin hızla devam ettiğine vurgu yapan Tiryakioğlu, İKA işbirliğiyle hayata kazandırılacak olan projenin 13 milyon 900 bin Türk lirası bütçeye ve 10 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi.GTB ve NTB ortak meclis toplantısı her iki borsa yönetim kurulu başkanlarının birbirlerine günün anısına karşılıklı hediyeler vermesiyle sona erdi.