09.05.2017 00:06:06
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
63. dakikada ev sahibi takımda Lazarevic, ceza sahasında Vrsajevic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.