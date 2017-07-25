25.07.2017 09:12:05

Kardemir Karabükspor kombine fiyatlarını revize etti

Kardemir Karabükspor açıkladığı kombine fiyatlarını yeniden revize etti.

Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, yeni sezonda uygulanacak olan ve daha önce açıkladıkları kombine fiyatlarını yeniden revize ettiklerini söyledi.



Erikçi'nin yaptığı açıklamada yeni sezon kombinelerinde Kapalı Tribün Alt Kısım tamamı 500 TL, Kapalı Tribün Üst A Blok 500 TL, Kapalı Tribün Üst B Blok 700 TL, Kapalı Tribün Üst C Blok 600 TL, Kale Arkası Tribünler Kuzey-Güney 200 TL, Maraton Tribünü ise 400 TL olarak satışa sunulacak. Erikçi, ayrıca kombine biletlerin satışına ise yarından itibaren başlanacağını da kaydetti.