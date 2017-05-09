09.05.2017 17:11:04

Kardemir Karabükspor'dan Vali Aktaş'a ziyaret

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Feridun Tankut beraberinde Kardemir Karabükspor ile kardeş takım olan Slovakya Süper Lig takımlarından Zelezıarne Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak ile birlikte Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.

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Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Feridun Tankut beraberinde Kardemir Karabükspor ile kardeş takım olan Slovakya Süper Lig takımlarından Zelezıarne Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak ile birlikte Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.Kulübe fayda sağlayacak anlaşmalar yaparak, projeler geliştirdiklerini ve ZP Sport Podbrezova Kulübü ile sportif iş birliği anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Feridun Tankut çalışmalar ve projeler hakkında Vali Mehmet Aktaş'a bilgiler verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Aktaş, pazartesi günü oynanan Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor müsabakasında elde edilen galibiyet için Başkan Feridun Tankut'u tebrik ederek Kardemir Karabükspor ile Zelezıarne Podbrezova Kulübü arasında imzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.Ziyarette Zelezıarne Podbrezova Kulübü Başkan Yardımcısı Jr.Vladimir Sotak, Kulüp Menajeri Vratıslav Gresko, Genel Direktör Kenn YÃ»lius ve Mali İşler Müdürü Marian Kurik de hazır bulundu.Başkan Tankut ve beraberindeki heyet daha sonra KARDEMİR A.Ş.'yi ziyaret ederek, dökümhaneler, yüksek fırınlar ve demir üretimi yapılan haddehanelerini gezerek ithalat ve ihracat hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Heyet son olarak KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç'i makamında ziyaret ettiler.