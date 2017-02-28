Kardemir Karabükspor'da Trabzonspor mesaisi

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28.02.2017 14:55:59
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Kocaeli’de 11 öğretmen FETÖ’den gözaltında
Kocaeli’de FETÖ operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
28.02.2017 15:00:55
TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında anlaşma imzalandı.
28.02.2017 14:37:13
327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi
Diyarbakır'da 2 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 2 milyon 282 bin 464 TL olduğu öğrenildi.
28.02.2017 14:28:05
İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
Protesto için toplanan öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.
28.02.2017 13:56:06
UEFA’dan Beşiktaş’a derbi tebriği
UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ı tebrik etti.
28.02.2017 13:50:22
Suriyeliler ile Afganlar birbirine girdi
Konya'da Suriyeli bir grup tarafından Afganların kaldığı eve düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
28.02.2017 13:42:50
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.
28.02.2017 13:40:00
TİMETÜRK
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HABERLERİ
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Harran İlahiyat 30'uncu yılında
PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Diyarbakır'da tespih kavgası: 1 yaralı
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işletme sahibine 25 b
Manisa'da polise 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı
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