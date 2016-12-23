23.12.2016 12:23:18

Kardan Ay Yıldız figürü yaptı

Bartın'da bir vatandaş, 3 saat uğraşarak kardan Ay-Yıldız figürü yaptı.

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Bartın'da bir vatandaş, 3 saat uğraşarak kardan Ay-Yıldız figürü yaptı.Havaların soğumasıyla tüm yurdu etkisin almaya başlayan kar yağışı sonrası vatandaşların alternatif kardan adam fikirlerine Bartın'da bir yenisi daha eklendi. Hasankadı Eskiemirler Mahallesi'nde yaşayan Murat Ergunbaş, tarlada yaklaşık bir metreye ulaşan karın üzerine Ay-Yıldız figürü yaptı. Figür için 3 saat uğraştığını ifade eden Ergunbaş, bayrağı tüm şehit ailelerine armağan ettiğini söyledi.