28.01.2017 17:09:47

Kardan Atatürk figürü yaptılar

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Kardan Adam Şenliği ilginç görüntülere sahne oldu

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Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Kardan Adam Şenliği ilginç görüntülere sahne oldu.Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Kardan Adam Şenliği yoğun ilgi gördü.İki gün sürecek etkinliklerin ilk gününde katılımcılar, soğuğa rağmen çalan tulum müziği eşliğinde saatlerde horon oynadı. Her yaş gurubundan yerli ve yabancı turistler yanlarında getirdikleri naylon, kızak ve şambrelle kayarak doyasıya eğlendi. Etkinlikte küçük kazalar da yaşandı. Hızını alıp duramayan amatör kayakçılar kendilerini izleyen seyircilere çarptı.Kardan Adam Şenliği'ne katılan turistler çok eğlendiklerini belirterek önümüzdeki yıl gerçekleşecek etkinliklere da katılmak istediklerini belirtti.KARDAN YAPILAN ATATÜRK FİGÜRÜ İLGİ TOPLADIÖte yandan kardan yapılan Atatük figürü büyük ilgi topladı. Atatürk'ün figürünü 4 günde tamamladıklarını belirten Naci Edi ve beş arkadaşı, "Normalde iki günde yapabilirdik ancak hava şartlarından dolayı ancak bugün tamamlayabildik. Çok da güzel oldu" dedi.Şenliğin ikinci ve en yoğun günü olan yarın ise kardan adam, halat çekme ve biatlon yarışmaları ile etkinlik sona erecek.(Yalçın Şahin / İHA)