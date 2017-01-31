31.01.2017 11:24:03

Kardak ziyaretinin ayrıntısı: Levent Kerim Uça

Akar'ın kuvvet komutanlarıyla Kardak kayalıkları bölgesinde yaptığı incelemede, Balyoz Davası'nda yargılanan Tuğamiral Levent Kerim Uça da vardı.

Hürriyet'in haberine göre Uça, Deniz Harp Okulu'nda alay komutanıyken, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ‘çıkan' belgeler gerekçe gösterilerek, 22 Ağustos 2011'de ‘darbeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hapiste kansere yakalandı. Beynindeki ur 5 saatlik bir ameliyatla alındı ancak tüm girişimlere rağmen tahliye edilmedi.

Balyoz Davası'ndan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Levent Kerim Uça, 17- 25 Aralık sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Yeniden yargılamada beraat etti ve görevine döndü.



15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda cuntacılarca rehin alındı. Darbe girişimi başarısız olunca kurtarılan Uça, tuğamiral oldu. Uça, yeni rütbesiyle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Güney Görev Grup Komutanı olarak onlarca savaş gemisinin komutasına geçt

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