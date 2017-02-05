05.02.2017 16:02:00

Kardak'ta 2 gündür sessizlik sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 1 hafta önce ziyaret ettiği Kardak kayalıklarında 2 gündür sessizlik sürüyor.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 1 hafta önce ziyaret ettiği Kardak kayalıklarında 2 gündür sessizlik sürüyor.Orgeneral Akar'ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı. 5 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 2 gündür bölgeye uğramıyor. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi kıyılarına sadece 3 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında sessizlik bugün de devam etti. Bölgede bugün Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin nöbeti aralıksız sürerken, bölgenin sakinliğini fırsat bilen Türk balıkçılar avlanmaya çıktı. Balıkçılar, Sahil Güvenlik botunun gözetiminde bölgede avlandı.