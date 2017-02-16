16.02.2017 14:30:42

Kardak kayalıklarındaki sessizlik devam ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarını denetlemesinin ardından başlayan Yunan ve Türk sahil güvenlik arasındaki gerginlik yerini sessizliğe bıraktı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarını denetlemesinin ardından başlayan Yunan ve Türk sahil güvenlik arasındaki gerginlik yerini sessizliğe bıraktı.29 Ocak Pazar günü Bodrum'dan denize açılarak Kardak Kayalıklarına denetlemeye giden Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının ardından Ege denizinde sıcak saatler yaşanmasına neden olmuştu. Ziyaret sonrasında Yunanistan bunu tehdit olarak algılamış ve Yunan askerleri bölgeye gelerek birçok kez Türk karasularına girerek sınır ihlali yapmıştı. 12 gün boyunca Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 7 gündür kayalıklara uğramıyor. Her gün kayalıkların çevresinde nöbet tutan, devriye atan Yunan askerlerinin bölgeye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.Son 4 gündür Fırtına nedeniyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. Fırtınanın dinmesini bekleyen sahil güvenlik ekipleri tekrar Kardak kayalıklarındaki nöbetlerine devam edeceği öğrenildi.