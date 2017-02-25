25.02.2017 15:50:56

Kardak kayalıklarında devriye faaliyetleri sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Sahil Güvenlik birimleri, Kardak kayalıkları bölgesinde devriye görevlerine, 28'inci günde de devam etti- Sahil Güvenlik unsurlarının devriyesi sırasında, Türk balıkçılar Kardak kayalıkları önlerinde avlandı

Bodrum ilçesinde, Türk Sahil Güvenlik unsurları, Kardak kayalıkları bölgesinde devriye görevlerine 28'inci günde de devam etti.

Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik birimlerinin bölgedeki önleme ve devriye çalışmaları sürdürülüyor. Türk Sahil Güvenlik botları, sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerini yaparken, Yunan güçlerinin akşam saatlerine kadar devriyeye çıkmadığı, sadece telsiz konuşması yaptıkları duyuldu.

Bodrum'un Çatal ve Çavuşadası önlerinde duran zaman zaman da devriye görevi icra eden Türk Sahil Güvenlik botları, Yunan güçlerinin olası Türk karasuyu ihlaline karşı bölgede önleme faaliyeti için hazır bekletiliyor.

Ekiplerin bölgedeki devriyesi sırasında, Gümüşlük Limanı'ndan çıkan bazı balıkçılar da Kardak kayalıkları ve Çavuşadası önlerinde avlandı.

Gün boyu kuru yük gemilerinin de geçtiği Kardak kayalıkları bölgesinde, Türk güvenlik birimlerinin bekleyişi aralıksız sürüyor.