29.01.2017 13:49:25

Karda mahsur kalan hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 yaşındaki hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışması sonrası kar üstü paletli araçla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

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Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 yaşındaki hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışması sonrası kar üstü paletli araçla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Doğanyurt'a bağlı Düz köyü Ildız Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 40 yaşındaki Meryem Ildız, yoğun kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kaldı. Hastalanan Meryem Ildız'ın yakınları, kendi imkanları ile köyden çıkamayınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nden (UMKE) yardım istedi. Uzun uğraşlar sonunda kar üstü paletli kurtarma aracıyla AFAD ve UMKE ekipleri, Doğanyurt'a bağlı Düz köyündeki hastaya ulaştı.Hasta Ildız, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından AFAD ekiplerince evinden alınarak kar üstü paletli kurtarma aracına bindirildi. Ekipler daha sonra hastayı ambulansın beklediği noktaya ulaştırarak 112 ekiplerine teslim etti. Burada ambulansa alınan Meryem Ildız, acil olarak İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.