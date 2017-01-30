30.01.2017 13:09:39

Karda mahsur kalan hasta bebeği AFAD ve UMKE kurtardı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde, ilaçları bittiği için rahatsızlanan 1,5 yaşındaki kalp hastası bebek, paletli kar araçlarıyla köye gelen AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

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Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde, ilaçları bittiği için rahatsızlanan 1,5 yaşındaki kalp hastası bebek, paletli kar araçlarıyla köye gelen AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Örtülü köyünde ilaçları bittiği için rahatsızlanan 1,5 yaşındaki kalp hastası Erol bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) yardım istedi. Kastamonu AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine kar üstü paletli araçla hareket etti. Hasta bebeğin evine ulaşan ekipler ilk olarak bebeği evinde muayene etti.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1.5 yaşındaki bebek, ailesiyle birlikte kar üstü paletli araca alınarak İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.