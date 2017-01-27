27.01.2017 23:31:42

Karda mahsur kalan aile kurtarıldı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile belediye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile belediye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinden eşi ve 3 çocuğu ile yola çıkan Turgay Mecit, Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesi mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.Mahsur kalan ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.Ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında karda mahsur kalan otomobile ulaşarak aileyi kurtardı. Mahsur kalan Mecit ailesi, kendilerini kurtaran jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.