16.02.2017 14:46:39

Karda mahsur kalan aile 4 saatte kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karda mahsur kalan aile, Bozkurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karda mahsur kalan aile, Bozkurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, dün akşam Kastamonu'nun Devrekani ilçesinden Bozkurt ilçesindeki ağabeyinin yanına gitmek için aracı ile Elmalı Tekke-Şeyhoğlu köyü yoluna giren Mustafa Dilekoğlu, ani bastıran kar yağışının yolu kapatması nedeniyle Şeyhoğlu köyü yakınlarında mahsur kaldı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte ormanlık alanda bulunan konteynere sığınan Dilekoğlu, Bozkurt'taki ağabeyi İlyas Dilekoğlu'nu telefonla arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, aileyi mahsur kaldıkları yerden 4 saat süren çalışmaları sonucu gece saat 02.00 sularında kurtardı. Biri 3 aylık iki çocukları ile birlikte mahsur kalan Dilekoğlu ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.