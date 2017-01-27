27.01.2017 01:02:31

Karda kayan halk otobüsü duvara girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dik bir rampadan inmeye çalışan halk otobüsü karla kaplanan zeminde kayarak yol kenarındaki duvara girdi. Otobüsün ağır hasar aldığı kazayı sürücü hafif yaralarla atlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dik bir rampadan inmeye çalışan halk otobüsü karla kaplanan zeminde kayarak yol kenarındaki duvara girdi. Otobüsün ağır hasar aldığı kazayı sürücü hafif yaralarla atlattı.Kaza İzmit Bayındırlık mevkii Umuttepe yolu üzerinde 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfettin Mete Er, idaresindeki 41 BR 220 plakalı belediye halk otobüsüyle seyir halindeyken Bayındırlık mevkiinde yanan bir aracı görerek durmak istedi. Dik rampada durmak sürücüsünün hamle yaptığı otobüs karlı zeminde savrulmaya başladı. Savrulan otobüs daha sonra kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs büyük hasar görürken sürücü ise başından hafif şekilde yaralandı.Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ve kar yağışı nedeniyle kapanan yol otobüsün kaldırılması ve yolda tuzlama çalışmasının yapılması sonrasında trafiğe yeniden açıldı.Öte yandan halk otobüsünün kaza yaptığı yolda daha önce yine karda kayarak yol kenarına çarpan bir otomobil ise yanarak hurdaya döndü. Sürücüsü Arif Yeşer'in son anda indiği araç çarpmanın etkisiyle bir anda yanmaya başladı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araç hurdaya döndü.