28.01.2017 16:05:26

Karayoluna düşen çığı elle temizlemeye çalıştılar

Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından 1. tünel mevkiine düşen çığı vatandaşlar elleriyle temizlemeye çalıştı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından 1. tünel mevkiine düşen çığı vatandaşlar elleriyle temizlemeye çalıştı.Hakkari'ye 20 kilometre mesafede bulunan 1. tünel mevkiine düşen çığ sonucu karayolu çift yönlü olarak saatlerce ulaşıma kapandı. Çığın düştüğü sırada kimsenin yoldan geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Çığ nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin geç gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolu temizlemeye çalıştı. Vatandaşlar saatlerce elle ve küreklerle tek yönlü açtıkları yoldan araçlarıyla geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı.Karayolunda mahsur kalan Cumali İhsanoğlu isimli vatandaş, "Kent merkezine 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Karayolları ekiplerinden halen bir ses seda yok. Kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Burada hastası ve taziyesi olan vatandaşlar var. Yol çift yönlü trafiğe kapanmış. Kuyrukta yaklaşık 200 araç bulunuyor. Hava çok soğuk ve araçlarda çocuklar var. Donma tehlikesi var. İkinci bir çığ düşme tehlikesi var" şeklinde konuştu.Yolda mahsur kalan vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım tekrar sağlandı.(Mimar Kaya / İHA)