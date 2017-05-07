08.05.2017 14:17:30

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

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Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor.Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları sabah yürüyüş ile başladı. Trafik polisleri, jandarma trafik timleri ve öğrenciler, protokol üyeleri ile birlikte ellerinde dövizlerle Düzce Belediyesi Bando takımı eşliğinde Anıtpark'a kadar yürüdüler.Anıtpark'ta düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte başladı. Sonrasında yılın trafik polisi seçilen Polis Memuru Tevfik Özgen ve Ersan Yüce'ye, yılın trafik jandarması seçilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Dilaver Gedik ve Jandarma Astsubay Başçavuş Gürsel Bağ, yılın trafik zabıta memuru Cüneyt Sezer ve Ragıp Güngüneş, İl Sağlık Müdürlüğü Paramedik Barkın Cıvak, Karayolları teknik görevlisi Necdet Akgül ve yılın sürücüsü Zeynep Aygün'e protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.Yine karayolları güvenliği ve trafik haftası dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.Ödül töreni sonrasında ise protokol üyeleri açılan stantları gezdiler ve bilgiler aldılar. Alanda bulunan emniyetin kemerinin önemini anlatan simülatör büyük ilgi gördü.Etkinliklerde Vali Zülkif Dağlı motosiklet kullanıcılarına kask hediye etti.