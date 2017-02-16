16.02.2017 09:19:40

Karayollarında son durum

Karayollarının yol yapım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA'nın haberine göre, Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş Çevre Yolu geçişinde) 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kuzey Kavşağı-Şanlıurfa Bağlantı Yolu Kavşağı arası (Kuzey taşıma yolu) 4-21. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılacağından otoyolun bu kesiminde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaburun-Urla yolunun 0-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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