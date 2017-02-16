Karayollarında son durum

AA'nın haberine göre, Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş Çevre Yolu geçişinde) 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kuzey Kavşağı-Şanlıurfa Bağlantı Yolu Kavşağı arası (Kuzey taşıma yolu) 4-21. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılacağından otoyolun bu kesiminde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karaburun-Urla yolunun 0-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.