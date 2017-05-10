11.05.2017 08:54:18

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Gebze Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Kesimi 0-11 kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım Gebze Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılımla gerçekleştirilecek.

Ulukışla-Pozantı yolunun muhtelif kesimlerinde köprü, yaya ve oto korkuluklarının yenilenmesi ve BSK üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Aksaray-Adana yönünde Ereğli sapağından, Adana Aksaray yönünde ise Pozantı gişelerinden otoyola yönlendirecek.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 6-7 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.