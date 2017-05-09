10.05.2017 08:42:45

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 31-37. kilometrelerindeki (Örencik köyü mevkisi) yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 30-32. kilometrelerindeki Eskişehir Şehir Hastanesi Üst Geçit Köprüsü'nün yapımı nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 28-31. kilometrelerinde (Tosya ilçe geçişi) bugün ve yarın enerji iletim hattı yenileme çalışmaları yapılacağından yol kısa süreli periyotlarla trafiğe kapatılacak.