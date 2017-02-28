01.03.2017 08:41:50

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Manavgat -Alanya yolundaki yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Alanya gidiş şeridinin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23 kilometrelerindeki kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 27-35. kilometrelerindeki kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.